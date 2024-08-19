خبر في الجول – الاتحاد يحصل على توقيع الغاني كوبينا لاعب بتروجت السابق

حصل نادي الاتحاد السكندري على توقيع وينفول كوبينا في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد انتهاء عقده مع بتروجت.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي السكندري حصل توقيع اللاعب الغاني لمدة عامين وحصل على مقدم التعاقد.

وعلم FilGoal.com أيضا أن هناك تفكير ودراسة من قبل إدارة الاتحاد بشأن ضمه للفريق بشكل نهائي أو التراجع عن التعاقد وتركه.

وبدأ لاعب الوسط مسيرته الكروية في فريق هارتس أوف أوك قبل الانتقال إلى نجران السعودي في صيف 2014.

وعاد إلى مسقط رأسه مرة أخرى في 2017، قبل أن ينتقل إلى تيرانا الألباني في صيف 2018 ويستمر لمدة عام ونصف.

وفي شتاء 2020 انضم كوبينا إلى سيراميكا كليوباترا قبل أن يغادر في صيف 2022 إلى بتروجت.

ولعب صاحب الـ32 عاما 158 مباراة في مسيرته وسجل 19 هدفا وصنع 11 آخرين.

ويحمل كوبينا الجنسية الألبانية.