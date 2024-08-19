مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19 أغسطس.. توتنام وأتليتكو ويوفنتوس

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 10:31

كتب : FilGoal

توتنام

يشهد اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024 استكمال الجولة الأولى من الدوريات الأوروبية وأبرزهم الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

ويلاقي توتنام منافسه ليستر سيتي الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة الختامية من الجولة الأولى.

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الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي × توتنام.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

فياريال × أتليتكو مدريد.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

ريال بلد الوليد × إسبانيول.. تذاع المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس × كومو.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة أبو ظبي الرياضية 1.

ليتشي × أتالانتا.. تذاع المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساء على قناة أبو ظبي الرياضية 1.

الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي يوفنتوس أتليتكو مدريد توتنام الدوري الإسباني
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