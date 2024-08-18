مباشر ختام الدوري - الاتحاد (0)-(0) المصري.. بداية اللقاء

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 20:57

كتب : FilGoal

أبرز صور مباراة المصري والاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد ضد المصري في الجولة 34 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في الجولة 34 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز السادس برصيد 52 نقطة وإذا حقق الفوز سيرتقي للمركز الرابع.

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فيما يحتل الاتحاد المركز الـ 11 برصيد 41 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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بداية اللقاء

الاتحاد المصري الدوري المصري
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