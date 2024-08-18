مباشر أبطال إفريقيا - جي كي يو (0)-(5) بيراميدز.. الخاااااامس

منافس بيراميدز المحتمل – عزام التنزاني ينتصر ذهابا على الجيش الرواندي في تمهيدي أبطال إفريقيا

تشكيل بيراميدز - ماييلي وإبراهيم عادل يقودان الهجوم في تمهيدي أبطال إفريقيا

منافس الأهلي المحتمل - المريخ بانتي يفوز على جور ماهيا في ذهاب تمهيدي أبطال إفريقيا

منافس الزمالك المحتمل - البن الإثيوبي يتعادل مع الشرطة الكيني في ذهاب تمهيدي الكونفدرالية

مواعيد مباريات الأحد - ختام الدوري المصري.. وقمة في إنجلترا

خبر في الجول – أحمد الغندور يقود مباراة سي بي إي وسابورت كلوب في أبطال إفريقيا