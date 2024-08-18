مباشر أبطال إفريقيا - جي كي يو (0)-(5) بيراميدز.. الخاااااامس

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 20:06

كتب : FilGoal

بيراميدز

يلعب بيراميدز ضد جي كي يو في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

تابع من هنا

---

بداية المباراة

بيراميدز
نرشح لكم
منافس بيراميدز المحتمل – عزام التنزاني ينتصر ذهابا على الجيش الرواندي في تمهيدي أبطال إفريقيا تشكيل بيراميدز - ماييلي وإبراهيم عادل يقودان الهجوم في تمهيدي أبطال إفريقيا منافس الأهلي المحتمل - المريخ بانتي يفوز على جور ماهيا في ذهاب تمهيدي أبطال إفريقيا منافس الزمالك المحتمل - البن الإثيوبي يتعادل مع الشرطة الكيني في ذهاب تمهيدي الكونفدرالية مواعيد مباريات الأحد - ختام الدوري المصري.. وقمة في إنجلترا خبر في الجول – أحمد الغندور يقود مباراة سي بي إي وسابورت كلوب في أبطال إفريقيا لأول مرة.. كاف يخصص عوائد مالية للمشاركين في الأدوار التمهيدية للبطولات الإفريقية تقرير: أزمة منتظرة.. الإفريقي التونسي يخطف لاعب مازيمبي من الرجاء
أخر الأخبار
مباشر ختام الدوري - الاتحاد (0)-(0) المصري.. بداية اللقاء 19 دقيقة | الدوري المصري
منافس بيراميدز المحتمل – عزام التنزاني ينتصر ذهابا على الجيش الرواندي في تمهيدي أبطال إفريقيا 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل ريال مدريد – الثلاثي الناري يقود الهجوم ضد مايوركا 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
العقدة مستمرة للأزرق.. مانشستر سيتي يفتتح الدوري بثنائية ضد تشيلسي 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل – الشامي ومحسن يقودان المصري.. وبواتينج يعوض مابولولو في الاتحاد 51 دقيقة | الدوري المصري
موكا يقود الجونة للفوز على المقاولون العرب.. وتعادل سلبي بين البنك والداخلية 57 دقيقة | الدوري المصري
تمهيدا للانضمام إلى نابولي.. وصول نيريس لـ إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال إفريقيا - جي كي يو (0)-(5) بيراميدز.. الخاااااامس ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 3 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة