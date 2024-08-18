مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0)-(0) مانشستر سيتي.. انطلاق المباراة
الأحد، 18 أغسطس 2024 - 17:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
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انطلاق المباراة
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