سلة - عبد المطلب: من الوارد نقل تصفيات BAL خارج مصر.. وهذه الدولة الأخرى لاستضافة النهائيات

كشف محمد عبد المطلب نائب رئيس NBA إفريقيا عن احتمالية نقل تصفيات بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL خارج مصر خلال الموسم المقبل.

وقال عبد المطلب لـ FilGoal.com: "لم يصدر بعد قرار بنقل تصفيات BAL إلى المغرب والقرار سيصدر في أواخر أكتوبر أو نوفمبر".

وواصل "إدارة BAL هدفها انتشار اللعبة في إفريقيا وبالتالي من الطبيعي نقل التصفيات إلى بعض الدول، ومن المحتمل أن تستضيف مصر التصفيات المقبلة في مارس 2025 بجوار المغرب".

وكشف "مصر والمغرب ورواندا والسنغال ونيجيريا وجنوب إفريقيا هم الدول المرشحة لاستضافة التصفيات والنهائيات وسيتم اختيار أربعة منهم".

وشدد "لا يوجد أي شك في أن الحضور الجماهيري بالتصفيات الماضية لم يكن على المستوى المطلوب وهو ما جعل إدارة BAL تفكر في نقلها خارج مصر ولكن العامل الأهم إقامة البطولة في دول مختلفة ولكن القرار لم يصدر حتى الآن".

ويمثل الاتحاد السكندري، مصر في النسخة المقبلة من BAL بعد بعد تتويجه بالدوري المصري في الموسم الماضي.