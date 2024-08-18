ماجد هاني: أشعر كل من دعمني في وعكتي الصحية.. وإعارتي انتهت مع بلدية المحلة

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 00:37

كتب : FilGoal

ماجد هاني - بلدية المحلة

توجه ماجد هاني لاعب وسط بلدية المحلة بالشكر لكل من دعمه خلال الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.

وكان ماجد هاني سقط على الأرض خلال مباراة الجونة في الدوري فاقدا للوعي وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعادل بلدية المحلة مع الزمالك بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة من الدوري.

أخبار متعلقة:
طبيب الزمالك: حازم أسامة تعرض لجرح قطعي في الوجه.. ونقله للمستشفى كأس مصر - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة الزمالك يتعادل مع البلدية ويحسم المركز الثالث في الدوري

وقال ماجد هاني عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أنا الآن بخير وأشكر كل من دعمني أثناء الوعكة الصحية الأخيرة".

وأضاف "شعرت بالسعادة بكل ما حدث واللاعبين احتفلوا معي بعد الهدف وأيضا عندما هتف الجمهور باسمي خلال مباراة بلدية المحلة والزمالك".

وأتم تصريحاته "إعارتي انتهت من الزمالك لبلدية المحلة وأنتظر التأكد أنني بخير وأحصل على موافقة الأطباء لللعب وبعدها سوف أدرس ماذا سيحدث في مستقبلي".

ماجد هاني الزمالك بلدية املحلة
نرشح لكم
قمصان: لا أحب لقب الجندي المجهول.. وهذا موعد بدء الإعداد للموسم الجديد طبيب الزمالك: حازم أسامة تعرض لجرح قطعي في الوجه.. ونقله للمستشفى هدف الأهلي - بن رمضان ينتصر مع فرينتسفاروتشي في الدربي ثنائية متأخرة من مودرن سبورت تكتب هزيمة الأهلي الأولى في الدوري منذ 22 مباراة الزمالك يتعادل مع البلدية ويحسم المركز الثالث في الدوري خبر في الجول - جوميز يسافر لقضاء العطلة.. وهذا الثنائي يقود الزمالك في كأس مصر الأول منذ 258 يوما.. شيكابالا يسجل لـ الزمالك في البلدية تقرير سعودي: توابع خسارة السوبر.. النصر يقيل لويس كاسترو
أخر الأخبار
بارالمبياد باريس 2024 - رحاب طلحة وعلي الزيني يرفعان علم مصر في حفل الافتتاح 36 دقيقة | رياضات أخرى
رئيس ليل: سننتظر كيف ستمر الليلة على أنجل جوميز 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماجد هاني: أشعر كل من دعمني في وعكتي الصحية.. وإعارتي انتهت مع بلدية المحلة 50 دقيقة | الدوري المصري
قمصان: لا أحب لقب الجندي المجهول.. وهذا موعد بدء الإعداد للموسم الجديد ساعة | الدوري المصري
بداية مخيبة.. ميلان يخطف تعادلا قاتلا في سان سيرو أمام تورينو ساعة | الكرة الأوروبية
طبيب الزمالك: حازم أسامة تعرض لجرح قطعي في الوجه.. ونقله للمستشفى ساعة | الدوري المصري
لا جديد.. ليفركوزن ملك الريمونتادا يسجل في الوقت القاتل ويحسم السوبر الألماني ضد شتوتجارت ساعة | الكرة الأوروبية
كأس مصر - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 2 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 3 في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 4 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات