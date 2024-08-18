ماجد هاني: أشعر كل من دعمني في وعكتي الصحية.. وإعارتي انتهت مع بلدية المحلة
الأحد، 18 أغسطس 2024 - 00:37
كتب : FilGoal
توجه ماجد هاني لاعب وسط بلدية المحلة بالشكر لكل من دعمه خلال الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.
ماجد هاني
النادي : بلدية المحلة
وكان ماجد هاني سقط على الأرض خلال مباراة الجونة في الدوري فاقدا للوعي وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتعادل بلدية المحلة مع الزمالك بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة من الدوري.
وقال ماجد هاني عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أنا الآن بخير وأشكر كل من دعمني أثناء الوعكة الصحية الأخيرة".
وأضاف "شعرت بالسعادة بكل ما حدث واللاعبين احتفلوا معي بعد الهدف وأيضا عندما هتف الجمهور باسمي خلال مباراة بلدية المحلة والزمالك".
وأتم تصريحاته "إعارتي انتهت من الزمالك لبلدية المحلة وأنتظر التأكد أنني بخير وأحصل على موافقة الأطباء لللعب وبعدها سوف أدرس ماذا سيحدث في مستقبلي".
نرشح لكم
قمصان: لا أحب لقب الجندي المجهول.. وهذا موعد بدء الإعداد للموسم الجديد طبيب الزمالك: حازم أسامة تعرض لجرح قطعي في الوجه.. ونقله للمستشفى هدف الأهلي - بن رمضان ينتصر مع فرينتسفاروتشي في الدربي ثنائية متأخرة من مودرن سبورت تكتب هزيمة الأهلي الأولى في الدوري منذ 22 مباراة الزمالك يتعادل مع البلدية ويحسم المركز الثالث في الدوري خبر في الجول - جوميز يسافر لقضاء العطلة.. وهذا الثنائي يقود الزمالك في كأس مصر الأول منذ 258 يوما.. شيكابالا يسجل لـ الزمالك في البلدية تقرير سعودي: توابع خسارة السوبر.. النصر يقيل لويس كاسترو