مباشر الدوري الإسباني - فالنسيا (1)-(0) برشلونة.. جوووول ولكن

السبت، 17 أغسطس 2024 - 22:20

كتب : FilGoal

برشلونة - فالنسيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فالنسيا ضد برشلونة في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

تابع المباراة من هنا

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ق 44 الهدف يحتسب.. هوجو دورو يسجل الأول للخفافيش

ق 43 جووول لفالنسيا ولكن الراية تُرفع

بداية المباراة

برشلونة فالنسيا الدوري الإسباني
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