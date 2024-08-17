انتهت الدوري المصري – الأهلي (1)-(2) مودرن.. هزيمة الأحمر

السبت، 17 أغسطس 2024 - 20:47

كتب : FilGoal

الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد مودرن سبورت في ختام الدوري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 89: جوووول أرنولد إيبا

ق 84: جوووول عبد الكبير الوادي والتعادل

ق 70: التعادل يضيع بغرابة

ق 54: جووووووووول عمر كمال والأول

ق 47: فرصة خطيرة من كهربا بعد تمريرة عمر كمال ويضعها من أعلى الحارص

نزول محمد رأفت بدلا من يوسف جمال

انطلاق الشوط الثاني

ق 44: مخلوف يتصدى لتسديدة محمد محمود القوية

ق 6: تصدي من مخلوف بعد رأسية من علي ياسر

ق 3: إنذار ليوسف جمال لاعب الأهلي بعد تدخل قوي على محمد محمود

انطلاق المباراة

الأهلي مودرن سبورت الدوري المصري
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