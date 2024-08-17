استراحة نهائي السوبر السعودي - النصر (1)-(0) الهلال.. نهاية الشوط الأول

السبت، 17 أغسطس 2024 - 19:10

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي - الهلال - كريسيتانو رونالدو - النصر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.

وانتصر الهلال على الأهلي في نصف النهائي بنتيجة 2-1 فيما فاز النصر على التعاون بنتيجة 2-0.

ويعد الهلال الأكثر تتويجا بلقب السوبر السعودي برصيد 4 ألقاب آخرها 2023.

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فيما يمتلك النصر لقبين للسوبر السعودي آخرها في 2020.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 43: جووووول رونالدو يسجل الأول للنصر بعد توغل وعرضية أرضية من عبد الرحمن غريب.

ق 32: بطاقة صفراء لأوتافيو

ق 28: بطاقة صفراء لمالكوم بعد عرقلة تاليسكا

ق 25: مشاركة عبد الرحمن غريب بدلا من أيمن يحيى الذي خرج بسبب الإصابة.

ق 13: بطاقة صفراء لحسان تمبكتي بعد عرقلة تاليسكا في منتصف الملعب.

بداية اللقاء

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