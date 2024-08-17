استراحة نهائي السوبر السعودي - النصر (1)-(0) الهلال.. نهاية الشوط الأول
السبت، 17 أغسطس 2024 - 19:10
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.
وانتصر الهلال على الأهلي في نصف النهائي بنتيجة 2-1 فيما فاز النصر على التعاون بنتيجة 2-0.
ويعد الهلال الأكثر تتويجا بلقب السوبر السعودي برصيد 4 ألقاب آخرها 2023.
فيما يمتلك النصر لقبين للسوبر السعودي آخرها في 2020.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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نهاية الشوط الأول
رونالدو يضع أول الأهداف في شباك الهلال ⚽🔥
🎙 فارس عوض#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي #النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/nyhs6ReUnt— SSC (@ssc_sports) August 17, 2024
ق 43: جووووول رونالدو يسجل الأول للنصر بعد توغل وعرضية أرضية من عبد الرحمن غريب.
ق 32: بطاقة صفراء لأوتافيو
ق 28: بطاقة صفراء لمالكوم بعد عرقلة تاليسكا
ق 25: مشاركة عبد الرحمن غريب بدلا من أيمن يحيى الذي خرج بسبب الإصابة.
ق 13: بطاقة صفراء لحسان تمبكتي بعد عرقلة تاليسكا في منتصف الملعب.
بداية اللقاء