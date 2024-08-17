مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) إبسويتش.. مطالبة بركلة جزاء

السبت، 17 أغسطس 2024 - 14:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد إبسويتش تاون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد إبسويتش تاون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على إبسويتش الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي على ملعب بورتمان رود.

ويقود محمد صلاح تشكيل ليفربول الأساسي، كذلك يشارك سام مرسي أساسيا مع إبسويتش.

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لمتابعة مباراة يفربول ضد إبسويتش تاون دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق46 دخول إبراهيما كوناتي بدلا من كوينساه

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 تمهيد الكرة من محمد صلاح نحو أرنولد الذي سدد بقوة ولكن كرته علت المرمى

ق30 تسديدة صاروخية من هاتشنسون يتصدى لها اليسون ببراعة

ق20 عرضية خطيرة من سام مرسي وضربة رأسية رائعة يتصدى لها أليسون حارس ليفربول

ق13 حارس مرمى إبسويتش تاون يتدخل ويقطع الكرة قبل محمد صلاح

ق10 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ليفربول من ركلة ركنية عن طريق روبرتسون شتتها الدفاع بنجاح.

انطلاق المباراة

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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