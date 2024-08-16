انتهت الدوري المصري - سموحة (2)-(0) الإسماعيلي
الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 20:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة ضد منافسه الإسماعيلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة من هنا
----------------------------
انتهت
ق 73: إلغاء ركلة الجزاء بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
ق 71: ضربة جزاء على كمال السيد حارس الإسماعيلي.
ق 52: جوووول فادي فريد من نقطة الجزاء.
الحكم أقر بصحة ركلة الجزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
ق 50: ضربة جزاء لمصطفى البدري.
ق 46: جووول حسام حسن بعد تسديدة يسارية سكنت الشباك.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 37: تسديدة صاروخية من فادي فريد ترتطم في العارضة.
ق 28: طرد عبد الرحمن الدح لاعب الإسماعيلي.
ق 14: مصطفى البدري يهدر فرصة انفراد بالمرمى.
بداية المباراة
نرشح لكم
رغم اعتذار الأهلي عن عدم استكمال الكأس.. اتحاد الكرة يطرح تعديلا محتملا "إن لعب" خبر في الجول - بابافاسيليو يقترب من تدريب الاتحاد السكندري تقرير تونسي: بن رمضان يرفض عرض الأهلي خبر في الجول - مودرن يتمم اتفاقه مع الإنتاج الحربي لضم عبد الرحمن أسامة التشكيل - النبريص يقود هجوم الإسماعيلي.. وكناريا في وسط سموحة مصدر من رابطة الأندية يوضح لـ في الجول حقيقة تسليم درع الدوري لـ الأهلي في العلمين الزمالك ينعي أحمد الشبكي إثر حادث فتوح غزل المحلة يعلن إصابة بسام وليد بقطع في الرباط الصليبي