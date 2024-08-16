انتهت الدوري المصري - سموحة (2)-(0) الإسماعيلي

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 20:45

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة ضد منافسه الإسماعيلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

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انتهت

ق 73: إلغاء ركلة الجزاء بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 71: ضربة جزاء على كمال السيد حارس الإسماعيلي.

ق 52: جوووول فادي فريد من نقطة الجزاء.

الحكم أقر بصحة ركلة الجزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 50: ضربة جزاء لمصطفى البدري.

ق 46: جووول حسام حسن بعد تسديدة يسارية سكنت الشباك.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 37: تسديدة صاروخية من فادي فريد ترتطم في العارضة.

ق 28: طرد عبد الرحمن الدح لاعب الإسماعيلي.

ق 14: مصطفى البدري يهدر فرصة انفراد بالمرمى.

بداية المباراة

سموحة الإسماعيلي الدوري المصري إيهاب جلال أحمد سامي
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