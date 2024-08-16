آس: 10 ملايين تفصل انضمام ميرينو إلى أرسنال

أجرى نادي أرسنال مفاوضات جديدة مع نظيره ريال سوسيداد لضم ميكيل ميرينو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشارك ميرينو مع منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2024 الماضية والتي توجت بها بلاده.

وحسب صحيفة آس الإسبانية فإن المفاوضات الجديدة من قبل أرسنال أسفرت عرضه 30 مليون يورو للتعاقد مع ميرينو.

وأفادت الصحيفة أن سوسيداد يطالب بالحصول على 40 مليون يورو، لكن الاتفاق قريب بينهما.

وتحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن التعاقد مع ميرينو في مؤتمر صحفي ضاحكا: "أنت تعلم أنني لا أستطيع الحديث عن أي لاعب ليس في الفريق".

وينتهي عقد لاعب الوسط في نهاية الموسم الجديد مما يدفع ناديه لبيعه والاستفادة من الأموال التي سيجنيها جراء ذلك وفقا لريليفو.

ويسعى أرسنال إلى تعويض الرحيل الوشيك للاعبه إميل سميث رو إلى فولهام بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.

وانتقل ميرينو إلى ريال سوسيداد في صيف 2018 قادما من نيوكاسل مقابل 12 مليون يورو.

ولعب ميرينو الموسم الماضي 45 مباراة مع سوسيداد في جميع البطولات وسجل 8 أهداف وصنع 5 آخرين.