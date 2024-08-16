غزل المحلة يعلن إصابة وليد بسام بقطع في الرباط الصليبي

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 18:22

كتب : رضا السنباطي

بسام وليد

أعلن نادي غزل المحلة تعرض بسام وليد لقطع في الرباط الصليبي.

بسام وليد

النادي : غزل المحلة

غزل المحلة

وتعرض بسام للإصابة أمس الخميس، سيغيب اللاعب على إثر الإصابة لمدة 6 أشهر.

وانضم بسام وليد في يناير الماضي لغزل المحلة وساهم في عودة زعيم الفلاحين للدوري الممتاز.

أخبار متعلقة:
الرحلة مستمرة.. عبده يحيى يجدد تعاقده مع غزل المحلة 3 سنوات خبر في الجول – المصري يقدم عرضا لـ غزل المحلة لضم بسام وليد الصفقة السابعة.. غزل المحلة يتعاقد مع حازم أبو سنة غزل المحلة يواصل تدعيم صفوفه بضم حسام جريشة

اللاعب البالغ 26 عاما بدأ مسيرته مع وادي دجلة ثم بروكسي وانتقل أخيرا لغزل المحلة.

ويمتد عقد وليد مع المحلة حتى عام 2026.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن المصري قدم عرضه لزعيم الفلاحين ومن المنتظر أن يحسم المحلة موقفه النهائي من بيع اللاعب.

وسيلعب غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل بعد أن نجح في احتلال المركز الثاني بدوري المحترفين.

وصعد أيضا حرس الحدود وبتروجت إلى الدوري المصري الممتاز ليكتمل الثلاثي الصاعد للموسم الجديد.

بسام وليد غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
تشكيل الإسماعيلي - النبريص والملواني في الهجوم ضد سموحة مصدر من رابطة الأندية يوضح لـ في الجول حقيقة تسليم درع الدوري لـ الأهلي في العلمين الزمالك ينعي أحمد الشبكي إثر حادث فتوح مصدر من اتحاد الكرة يرد لـ في الجول على هل سيزيد عدد اللاعبين الأجانب في الدوري وكيله: الأهلي يفاوض بريست لضم أشرف داري.. ولكن هناك شروط مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: المدرب الأقرب أجنبي.. وهذه الاستراتيجية التي سيسير عليها في الجول يكشف – هل أبلغ الزمالك زياد كمال بقطع إعارته وعودته إلى إنبي مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة
أخر الأخبار
تشكيل الإسماعيلي - النبريص والملواني في الهجوم ضد سموحة 14 دقيقة | الدوري المصري
آس: 10 ملايين تفصل انضمام ميرينو إلى أرسنال 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من رابطة الأندية يوضح لـ في الجول حقيقة تسليم درع الدوري لـ الأهلي في العلمين 41 دقيقة | الدوري المصري
هل اقترب الرحيل لـ يوفنتوس؟ فيورنتينا يتخذ خطوة تجاه نيكولاس جونزاليس ساعة | ميركاتو
الصفقة الأغلى في تاريخ النادي.. بورتو يعلن رحيل إيفانيلسون إلى بورنموث ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك ينعي أحمد الشبكي إثر حادث فتوح ساعة | الدوري المصري
غزل المحلة يعلن إصابة وليد بسام بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر جوارديولا: من الممكن بقاء كانسيلو.. ولا يوجد لي تأثير في نجاح مساعديني 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 2 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير 3 الاعتذار عن عدم استكمال الكأس وقمصان يكمل الدوري.. الأهلي يعلن قرارات اجتماع الخطيب وكولر 4 بعد قرار الأهلي.. مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول لائحة عقوبات عدم المشاركة في كأس مصر