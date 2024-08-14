انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. توقفت السلسلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد إنبي في الجولة 33 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في لقاء يقام على استاد المقاولون العرب في التاسعة مساءً.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رسميا ويتصدر الترتيب بـ84 نقطة من 32 مباراة خاضها.

أما إنبي فيحتل المركز التاسع بـ43 نقطة من 32 مباراة خاضها.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90: عبد الرحمن سمير يتصدى لتسديدة رائعة من أفشة ويحولها لركنية

ق 82: تسديدة قوية من أفشة تمر بجوار القائم

ق 62: تغييران لكل فريق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

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جووووول .. كهربـــــا يتحدى التسلل ⚡

بعد أقل من دقيقة من عدم احتساب هدف كهربا .. الفولت العالي يسجل هدف صحيح للأهلي والتعادل في مرمى إنبي 🔥 pic.twitter.com/r0npXcDfYP — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 14, 2024

ق 45+1: جوووول كهربا يسجل هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من خطأ محمد ناصر في التشتيت.

ق 43: جووول للأهلي عن طريق كهربا لكن الحكم يتدخل وبسبب التسلل

ق 26: لاعب الأهلي يشتت كرة من على خط المرمى.

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جوووووووووول أحمد نادر حواش ⚽

"الهدف في صناعته" مشوار من حتحوت قبل نص الملعب وعرضية بالمسطرة 😲👌.. إنبي يتقدم على الأهلي pic.twitter.com/4N2LrtqU9x — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 14, 2024

ق 21: جووول أووول.. حواش يسجل في الشباك بتسديدة أرضية بعد عرضية محمد حمدي.

بداية اللقاء