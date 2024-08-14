مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تغييران لكل فريق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد إنبي في الجولة 33 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في لقاء يقام على استاد المقاولون العرب في التاسعة مساءً.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رسميا ويتصدر الترتيب بـ84 نقطة من 32 مباراة خاضها.

أما إنبي فيحتل المركز التاسع بـ43 نقطة من 32 مباراة خاضها.

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ق 62: تغييران لكل فريق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: جوووول كهربا يسجل هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من خطأ محمد ناصر في التشتيت.

ق 43: جووول للأهلي عن طريق كهربا لكن الحكم يتدخل وبسبب التسلل

ق 26: لاعب الأهلي يشتت كرة من على خط المرمى.

ق 21: جووول أووول.. حواش يسجل في الشباك بتسديدة أرضية بعد عرضية محمد حمدي.

بداية اللقاء