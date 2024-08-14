مباشر الدوري المصري – بيراميدز (0) - (0) الداخلية.. تصدي رائع يمنع ماييلي من التسجيل
الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 20:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيراميد والداخية التي تقام في ملعب الدفاع الجوي في الجولة 33 من الدوري المصري.
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ق18 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الداخلية عن طريق إسلام عبد النعيم تصدى لها حارس المرمى بنجاح.
ق15: هدوء في المباراة وغياب الخطورة.
ق10: تسديدة من مصطفى فتحي مرت لخارج الملعب.
انطلاق المباراة.
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