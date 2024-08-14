انتهت في الدوري المصري – بيراميدز (1) - (0) الداخلية.. 3 نقاط ثمينة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيراميد والداخية التي تقام في ملعب الدفاع الجوي في الجولة 33 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق5+90 مروان حمدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بضربة رأسية بعد عرضية محمد رضا بوبو.

ق55 تسديدة ساقطة من محمد الشيبي يبعدها رمضان مصطفى حارس الداخلية بصعوبة

ق49 تصويبة قوية من يمين منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق إسلام عيسى تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق18 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الداخلية عن طريق إسلام عبد النعيم تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق15: هدوء في المباراة وغياب الخطورة.

ق10: تسديدة من مصطفى فتحي مرت لخارج الملعب.

انطلاق المباراة.