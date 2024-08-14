تشكيل السوبر الأوروبي – مبابي أساسي لأول مرة مع ريال مدريد.. ومهاجمان يقودان أتالانتا

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 20:13

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

يتواجد كيليان مبابي في تشكيل ريال مدريد كأساسي لأول مرة عقب انضمامه إليه في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان.

ويلتقي ريال مدريد مع منافسه أتالانتا اليوم الأربعاء في السوبر الأوروبي في الملعب الوطني في العاصمة البولندية وارسو.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في الدفاع: فيرلاند ميندي- إيدير ميليتاو- أنطونيو روديجير- داني كارفاخال

في الوسط: جود بيلينجهام- أوريلين تشواميني- فيدي فالفيردي

في الهجوم: فينيسيوس جونيور- كيليان مبابي- رودريجو

أما تشكيل أتالانتا فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: خوان موسو

في الدفاع: سياد كولاسيناك- إسحاق هاين- بيرات ديمسيتي

في الوسط: ماتيو روجيري- مارتن دي رون- إديرسون- دافيد زاباكوستا- ماريو باساليتش

في الهجوم: آديمولا لوكمان- تشارل دي كيتيلاري

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