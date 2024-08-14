انتهت الدوري – المصري (0)-(1) زد.. فوز لم يحدث من قبل

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 17:21

كتب : FilGoal

سمير فكري - زد-المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد زد في الجولة 32 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في الإسكندرية في الخامسة والنصف مساءً.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 52 نقطة من 32 مباراة.

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فيما يحتل زد المركز السابع برصيد 47 نقطة من 32 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 82: أحمد سيد عبد النبي يحصل على بطاقة صفراء ثانية والحمراء.

ق 70: القائم يمنع تسديدة قوية من أحمد عاطف قطة

ق 63: زيكو يسجل الأول برأسية بعد ركنية نفذها أحمد سيد عبد النبي

ق 55: علي لطفي يتألق ويمنع انفراد لصلاح محسن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 15: تسديدة من شادي حسين يتصدى لها محمود جاد.

بداية اللقاء

المصري زد الدوري المصري في الدوري
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