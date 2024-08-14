انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(3) طلائع الجيش.. نهاية المباراة

رأسية زيكو تكتب ما يحدث لأول مرة في مواجهات زد أمام المصري

قبل مواجهة الكأس.. طلائع الجيش يختتم الدوري بالفوز على الزمالك بثلاثية

حازم إمام يكشف عن الشكل المقترح للموسم الجديد من الدوري

مصدر من الأهلي لـ في الجول: بعد تمديد عقده.. الموافقة على انتقال عبد القادر لنادي قطر