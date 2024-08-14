انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(3) طلائع الجيش.. نهاية المباراة

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 17:16

كتب : FilGoal

احتفال كريم طارق - طلائع الجيش ضد الزمالك

يستضيف الزمالك فريق طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 55 نقطة بينما طلائع الجيش في المركز 11 برصيد 39 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

-------------------

نهاية المباراة

ق74 جوووول محمد حمدي زكي من ركلة جزاء

ق72 احتساب ركلة جزاء على الزمالك

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 جووووول كريم طارق يتقدم لطلائع الجيش

ق35 جوووول سامسون يسجل التعادل

ق25 جووووول عمر السعيد

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك طلائع الجيش
نرشح لكم
مؤتمر جوميز: هذا ما عليك فعله عندما تكون لاعبا في الزمالك.. والخسارة اليوم مسؤوليتي مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. بداية الشوط الثاني مباشر الدوري المصري – بيراميدز (0) - (0) الداخلية.. تصدي رائع يمنع ماييلي من التسجيل تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم ضد الداخلية بحثا عن لقب الهداف تشكيل إنبي - قفة يقود الهجوم ضد الأهلي.. محمد حمدي أساسي تشكيل الأهلي – كهربا يقود الهجوم.. وأحمد أشرف أساسي ضد إنبي اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات كأس مصر 2023-24 حتى النهائي رأسية زيكو تكتب ما يحدث لأول مرة في مواجهات زد أمام المصري
أخر الأخبار
السوبر السعودي - مدرب النصر: حققنا الأهم أمام التعاون.. وبروزوفيتش لم يستحق الطرد 16 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر السوبر الأوروبي – ريال مدريد (0) - (0) أتالانتا.. الدفاع يحرم مبابي من هدف أول 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
مستمر في عيش حلمه.. برونو فيرنانديز يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
رونالدو يكسر العقدة وبروزوفيتش يفسد فرحته.. النصر يضرب موعدا ناريا مع الهلال في نهائي السوبر السعودي ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر جوميز: هذا ما عليك فعله عندما تكون لاعبا في الزمالك.. والخسارة اليوم مسؤوليتي ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – بيراميدز (0) - (0) الداخلية.. تصدي رائع يمنع ماييلي من التسجيل ساعة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم ضد الداخلية بحثا عن لقب الهداف ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير 4 الاعتذار عن عدم استكمال الكأس وقمصان يكمل الدوري.. الأهلي يعلن قرارات اجتماع الخطيب وكولر