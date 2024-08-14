انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(3) طلائع الجيش.. نهاية المباراة
الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 17:16
كتب : FilGoal
يستضيف الزمالك فريق طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري.
ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 55 نقطة بينما طلائع الجيش في المركز 11 برصيد 39 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة
ق74 جوووول محمد حمدي زكي من ركلة جزاء
ق72 احتساب ركلة جزاء على الزمالك
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق41 جووووول كريم طارق يتقدم لطلائع الجيش
ق35 جوووول سامسون يسجل التعادل
ق25 جووووول عمر السعيد
انطلاق المباراة
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