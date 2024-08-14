الشحات: الشيبي أفضل ظهير أيمن في مصر.. وأشكر شيكابالا لمحاولة حل الأزمة

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 11:56

كتب : FilGoal

هدف واحتفال حسين الشحات - الأهلي - فاركو

وجه حسين الشحات لاعب الأهلي الشكر لـ محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك بسبب محاولته الصلح في أزمته مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الشحات عبر إم بي سي مصر 2: "أشكر شيكابالا لأنه حاول التدخل للصلح بيني وبين الشيبي وهو من الشخصيات المحترمة وصاحب أصل طيب".

وأكد "محمد الشيبي أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري وهو لاعب كبير جدا، وليس لأن هناك مشكلة بيني وبينه أن أقول غير ذلك".

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وأضاف "وفاة أحمد رفعت أثرت في الوسط الرياضي المصري بالكامل والجمهور أصبح قريبا من بعضه والكثير من الصفحات كانت تعتذر للاعبين التي تهاجمها دائما".

وواصل "سيد عبد الحفيظ كان له دورا كبيرا في تجديد تعاقدي آخر مرة مع الأهلي".

وتابع "الشيبي كان منفتحا على الصلح معي ولكن بعد ذلك تراجع عن موقفه ورفض الصلح".

وأشار "في آخر فترة لـ موسيماني مع الأهلي علاقته كانت متوترة مع الكثير من اللاعبين بدون أسباب، لكنه مدرب محترم وكبير".

وأتم تصريحاته "أحزن بسبب من يقول إنني أتهرب من الانضمام لمنتخب مصر، ولا أحب الخسارة ولذلك كثيرا لا أستطيع السيطرة على انفعالاتي داخل الملعب".

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