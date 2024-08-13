انتهت صراع الهبوط - الإسماعيلي (1)-(1) المقاولون.. الجونة (1)-(1) البلدية

يشتعل صراع الهبوط في الدوري المصري قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وتقام ثلاث مباريات في نفس التوقيت ضمن منافسات الهبوط.

بعد نهاية مباريات الشوط الأول يتأكد هبوط بلدية المحلة والمقاولون العرب.

تأكد هبوط بلدية المحلة والمقاولون العرب رفقة الداخلية.

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الإسماعيلي (1)-(1) المقاولون العرب

نهاية المباراة

ق82 جوووووول عبد الرحمن مجدي من ركلة جزاء

ق73 جوووول محمد سالم يشعل أجواء الهبوط

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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الجونة (1)-(1) بلدية المحلة

نهاية المباراة

ق52 جووووول التعادل عن طريق محمد أشرف

نهاية الشوط الأول بتقدم الجونة

ق14 جوووووول أرنو

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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البنك الأهلي (0)-(0) فاركو

نهاية المباراة

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا