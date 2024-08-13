مؤتمر الجندي: هكذا أتت فكرة تحطيم الرقم القياسي العالمي.. وهذه حقيقة صورة الميداليات القديمة

كشف أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث وصاحب ذهبية أولمبياد باريس 2024 عن كواليس الفترة الصعبة قبل المنافسات، وعن تحطيمه للرقم القياسي العالمي برصيد 1555 نقطة.

وقال الجندي في المؤتمر الصحفي عقب وصوله لمصر: "تعرضت لإصابة الكتف في طوكيو ثم تعافيت ولكنها تجددت وكنا متخوفين من عدم اللحاق بأولمبياد باريس، وكنا موفقين في التعافي بسرعة من هذه الإصابة وأشكر جهد الطبيبان محمد أبو العلا ومصطفى صدقي".

وأضاف "الإصابة لم تسمح لنا بالتدرب بالشكل الذي نتدرب به في المعتاد، ولكن في الأسبوع الرابع عدنا لنسقنا الطبيعي".

وعن تحطيم الرقم العالمي قال: "في الخماسي الحديث يصعب توقع الأرقام بسبب الفروسية وقرعة الأحصنة، وبسبب السلاح لأنك تواجه 35 لاعبا مختلفا ومهما درستهم جميعا يمكن ألا تكون موفقا في هذا اليوم".

وأكمل "كنا موفقين في السلاح وحققنا المركز الأول وهذا سهل الكثير، وحدث موقف في الفروسية صعب الأمور في نصف النهائي، ولكننا حصدنا العلامة الكاملة في النهائي".

وواصل "حين علمنا أننا نقترب من الذهبية بدأنا نفكر في إمكانية كسر الرقم العالمي والحمد لله نجحنا في ذلك".

وعن بعض النتائج المحبطة للبعثة قال: "حضرت أول يومين في الأولمبياد وافتتح محمد السيد حصد الميداليات المصرية واعتقدنا أن هذه هي البداية لميداليات أكثر ولكن بعض اللاعبين لم يكونوا موفقين".

وتابع "لا أحب كلمة إخفاق لأن اللاعب الذي يخوض الأولمبياد يريد تقديم كل شيء. بعض التفاصيل الصغيرة كانت تنقصنا وبعضها خارج عن إرادة اللاعب، فمن يصل للأولمبياد ينافس أفضل لاعبي العالم".

واختتم "هناك صورة قديمة انتشرت لي بالميداليات وكان عمري 12 عاما. هذه الصورة كنت أرتدي فيها كل ميداليتي وكنت أريد من خلالها قول إني أحب ما أفعله وأريد الوصول لأهداف أكبر. مررت بفترة أردت فيها التوقف عن الرياضة حين كان عمري 13 عاما، ولكني دائما أردت العودة لتحقيق المزيد من البطولات".

ورفع الجندي رصيد مصر من الميداليات الذهبية إلى 9 في تاريخ الأولمبياد.

وكان أحمد الجندي قد حقق فضية أولمبياد طوكيو الماضية ليصبح سابع رياضي مصري يحقق ميداليتين أولمبيتين.

رياضيون مصريون حصدوا أكثر من ميدالية أولمبية واحدة

كرم جابر (ذهبية وفضية)

أحمد الجندي (ذهبية وفضية)

إبراهيم شمس (ذهبية وبرونزية)

سارة سمير (برونزية وفضية)

فريد سميكة (فضية وبرونزية)

عبير عبد الرحمن (فضية وبرونزية)

هداية ملاك (برونزيتان)

ورفعت مصر رصيدها في أولمبياد باريس إلى ثلاث ميداليات.

بينما بشكل عام حققت مصر 41 ميدالية متنوعة بـ 9 ذهبيات و12 فضية و20 برونزية.

تاريخ مصر الأولمبي 9 ميداليات ذهبية:

أمستردام 1928: السيد نصير (رفع الأثقال)

أمستردام 1928: إبراهيم مصطفى (مصارعة)

برلين 1936: أنور مصباح (رفع الأثقال)

برلين 1936: خضر التوني (رفع الأثقال)

لندن 1948: محمود فياض (رفع الأثقال)

لندن 1948: إبراهيم شمس (رفع الأثقال)

أثينا 2004: كرم جابر (المصارعة)

طوكيو 2020: فريال عبد العزيز (الكاراتيه)

باريس 2024: أحمد الجندي (الخماسي الحديث)

من هو أحمد الجندي

مواليد 1 مارس 2000، لاعب نادي الشمس وصاحب فضية طوكيو 2020.

حقق عودة تاريخية "ريمونتادا" في أولمبياد طوكيو بعدما عاد من المركز الثالث عشر إلى الثاني وتحقيق الفضية.

ممارسته للرياضة بدأت بالصدفة بسبب معاناته من الحساسية عندما كان طفلا ونصح الطبيب والدته بتدريبه السباحة لتحسين النفس، ومع الوقت أعجبت والدته بفكرة ممارسة 5 رياضات مختلفة فشجعته للانضمام للعبة.

شقيقه الأصغر محمد يمارس رياضة الخماسي الحديث أيضا، وحلمه التواجد رفقة شقيقه على منصة التتويج بالأولمبياد يوما ما.

يدرس كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

بدأ رياضة الخماسي الحديث في السادسة من عمره ويندم على تأخر تعلم السلاح لأنه حتى فترة قريبة كان الأقل في نتائجه.

عانى من إصابة خلع الكتف مرتين الأولى في 2021 قبل بطولة العالم وأولمبياد طوكيو والأخرى في 2023 قبل كأس العالم بتركيا.

أشاد بدعم محمد صلاح أسطورة كرة القدم المصرية له، وتفاجأ عندما طلب نجم ليفربول القميص الخاص بأحمد الجندي من الأجل الاحتفاظ به.

حصل على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عام 2018.

مقولته المفضلة "الرياضة يمكن أن تحدث فارقا في حياتك".

الروسي ألكسندر ليسون والمصرية أية مدني أبطاله المفضلين في اللعبة.