انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) زد.. الأحمر يفوز

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هاتريك ماييلي يقربه من أبو علي.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

أحمد سالم: الزمالك سيحاول التوصل لاتفاق بالتصالح مع أسرة الفقيد في حادث فتوح

العقدة مستمرة منذ 3505 يوما.. بيراميدز يفوز على الجيش وهاتريك من ماييلي

الأهلي يعادل أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ الدوري.. و3 أرقام منتظر تحطيمها

الـ21 على التوالي.. قمصان والبدلاء يقودان الأهلي للفوز على زد

عاد للتسجيل منذ 118 يوما.. عبد القادر يسجل ثاني أهداف الأهلي ضد زد

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