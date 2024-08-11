انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) زد.. الأحمر يفوز
الأحد، 11 أغسطس 2024 - 20:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد زد في الدوري المصري.
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ق 87: جوووول أول لزد
ق 85: نزول يوسف عبد الحفيظ وأحمد بيومي بدلا من محمد عبد الله ومصطفى أبو الخير
ق 79: نزول معتز محمد بدلا من كريم الدبيس
ق 77: العارضة تمنع أفشة من هدفا رائعا
ق 63: جووووول الثاني عبد القادر
ق 50: طرد علي جمال لاعب زد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد
ق 45+3: جوووول أول كهربا
ق 45+1: كهربا يهدر الأول بعرضية من عمر كمال ويقابل الكرة بتسديدة تمر جانب المرمى
ق 21: أووووه عبد الله بكري يسدد ركلة الجزاء في القائم
ق 17: ركلة جزاء لرأفت خليل
ق 10: عرضية من الدبيس يتابعها محمد عبد الله بتسديدة خارج الملعب
ق 3: تسديدة أولى من محمد عبد الله
انطلاق المباراة
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