انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) زد.. الأحمر يفوز

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 20:54

كتب : FilGoal

الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد زد في الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 87: جوووول أول لزد

ق 85: نزول يوسف عبد الحفيظ وأحمد بيومي بدلا من محمد عبد الله ومصطفى أبو الخير

ق 79: نزول معتز محمد بدلا من كريم الدبيس

ق 77: العارضة تمنع أفشة من هدفا رائعا

ق 63: جووووول الثاني عبد القادر

ق 50: طرد علي جمال لاعب زد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 45+3: جوووول أول كهربا

ق 45+1: كهربا يهدر الأول بعرضية من عمر كمال ويقابل الكرة بتسديدة تمر جانب المرمى

ق 21: أووووه عبد الله بكري يسدد ركلة الجزاء في القائم

ق 17: ركلة جزاء لرأفت خليل

ق 10: عرضية من الدبيس يتابعها محمد عبد الله بتسديدة خارج الملعب

ق 3: تسديدة أولى من محمد عبد الله

انطلاق المباراة

الأهلي زد الدوري المصري
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