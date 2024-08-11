انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) زد.. الأحمر يفوز

هاتريك ماييلي يقربه من أبو علي.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

أحمد سالم: الزمالك سيحاول التوصل لاتفاق بالتصالح مع أسرة الفقيد في حادث فتوح

العقدة مستمرة منذ 3505 يوما.. بيراميدز يفوز على الجيش وهاتريك من ماييلي