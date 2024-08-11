موندو ديبورتيفو: موعد مؤتمر وداع روبرتو.. وناديه القادم

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 17:43

كتب : FilGoal

سيرجي روبيرتو

حدد سيرجي روبرتو لاعب برشلونة السابق مؤتمر وداعه بعدما لم يجدد تعاقده.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن النادي الكتالوني سيعقد مؤتمرا صحفيا لوداع اللاعب صاحب المسيرة الكبيرة مع برشلونة.

ومن المقرر أن يكون المؤتمر يوم الثلاثاء المقبل وفقا للصحيفة الإسبانية.

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أما مستقبله، فشدد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن فيورنتينا أظهر اهتمامه بالتعاقد مع روبرتو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد رومانو أن مفاوضات أياكس مستمرة لضم روبرتو.

ماذا حدث؟

كان اللاعب البالغ من العمر 32 عاما قريبا من البقاء في برشلونة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق أن النادي الكتالوني يقترب من تجديد تعاقد روبرتو.

وكان ذلك في حالة بقاء تشافي هيرنانديز في تدريب الفريق، لكن رحيله وتولي هانز فليك المسؤولية غير كل شيء.

وتحدث تشافي في أكثر من مناسبة من قبل حول رغبته في بقاء روبرتو الذي يعتبر قائد داخل وخارج الملعب.

ولم يلعب روبرتو في أي فريق آخر طوال مسيرته على المستوى الاحترافي.

الدوري الإسباني سيرجي روبرتو برشلونة فيورنتينا
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