مباشر أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. انطلاق منافسات اليوم الختامي

تختتم منافسات البعثة المصرية في أولمبياد باريس مع نهاية اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024.

ويستعرض لكم FilGoal.com مواعيد البعثة المصرية باليوم الختامي:

الدراجات

إبتسام زايد في المركز السابع عشر عقب نهاية سباقين من 4 برصيد 21 نقطة

انطلاق السباق

إبتسام زايد - سباق أمونيوم

الخماسي الحديث

ملك تتقدم إلى المركز التاسع برصيد 782 نقطة

ملك إسماعيل تحقق رقما جيدا بمنافسات السباحة برصيد 277 نقطة

ملك إسماعيل تحصد 503 نقطة في المركز الـ11

اللاعبة الشابة ملك إسماعيل تواصل التألق بـ 293 نقطة من 300 في منافسات الفروسية

انطلاق المنافسات

ملك إسماعيل - نهائي السيدات

رفع الأثقال

حليمة أبو عباس في المركز التاسع بمنافسات رفع الأثقال بعد رفع 115 كجم في مرحلة الخطف

حليمة عباس