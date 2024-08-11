وزير الرياضة: لدينا تخطيط علمي مدروس وسنكون أفضل في أولمبياد 2028

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 02:17

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وزير الرياضة

أبدى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سعادته بتحقيق أحمد الجندي للميدالية الذهبية في الخماسي الحديث خلال أولمبياد باريس 2024.

وقال صبحي في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "لقد خططنا منذ 2018 حتى 2028. في طوكيو (الدورة السابقة) حققنا 6 ميداليات لوجود رياضة الكاراتيه ونحن الأول على العالم في هذه الرياضة".

وأضاف "في باريس كنا ننتظر من 6 لـ 8 ميداليات، كان لدينا تقييم جيد لكل الألعاب ولم نضع كرة القدم أو كرة اليد في الحسابات ولكنها ظهرت بشكل جيد".

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وأوضح "لدينا أجيال في مختلف الرياضات ولدينا مشاريع وطنية وخطة جيدة تعتمد على العلم. لدينا لجنة علمية نخطط من خلالها بتفكير جيد وسنكون أفضل في أولمبياد 2028".

وأكمل "كنا نتوقع ميدالية ذهبية أو فضية لأحمد الجندي، وفضية أو برونزية لمهند شعبان".

ونجح أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث في التتويج بالميدالية الذهبية بأولمبياد باريس في إنجاز تاريخي بكسر الرقم القياسي العالمي.

وتوج أحمد الجندي بالميدالية الذهبية بعدما تصدر الترتيب بإجمالي 1555 نقطة.

وحقق أحمد الجندي أمس الجمعة الرقم القياسي الأولمبي برصيد 1516 نقطة، قبل أن يكسر الرقمين الأولمبي والعالمي بـ 1555 نقطة.

وتعتبر تلك الميدالية هي الثالثة لمصر بأولمبياد باريس إذ حصدت البعثة المصرية ذهبية الجندي وفضية سارة سمير وبرونزية محمد السيد.

ورفعت مصر رصيدها إلى 9 ميداليات ذهبية في تاريخ الأولمبياد.

وكان أحمد الجندي قد حقق فضية أولمبياد طوكيو الماضية ليصبح سابع رياضي مصري يحقق ميداليتين أولمبيتين.

وحققت سارة سمير فضية رفع الأثقال بإجمالي 268 كجم وبفارق 7 كجم عن أمينة كواندا لاعبة النرويج صاحبة الذهبية والتي حطمت الرقم الأولمبي.

وتعتبر تلك الميدالية الأولمبية الثانية لسارة سمير بعد التتويج بعد برونزية أولمبياد ريو 2016.

وأصبحت سارة سمير سادس ممثل لمصر يحصد أكثر من ميدالية واحدة في الأولمبياد، إذ حصدت برونزية في 2016 وفضية في 2024، قبل أن يتبعها الجندي ويصبح السابع.

ورفعت مصر رصيدها لـ 41 ميدالية متنوعة في الأولمبياد من بينها 15 في رفع الأثقال.

كما حققت مصر الميدالية الفضية رقم 12 في تاريخها الأولمبي.

وعلى مستوى الميداليات النسائية في الأولمبياد، أصبح رصيدهن 8 ميداليات.

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