أولمبياد باريس - بعد البرونزية.. سارة سمير تنضم لقائمة خاصة في مصر أولمبيا

حققت الرباعة سارة سمير عدة أرقاما عقب فوزها بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال بأولمبياد باريس 2024.

واحتلت سارة المركز الثاني بعد النرويجية سولفريد كواندا التي حققت رقما أولمبيا.

ونجحت سارة سمير في حسم المركز الثاني بإجمالي 268 كجم وبفارق 7 كجم عن أمينة كواندا لاعبة النرويج صاحبة الذهبية والتي حطمت الرقم الأولمبي.

وتعتبر تلك الميدالية الأولمبية الثانية لسارة سمير بعد التتويج بعد برونزية أولمبياد ريو 2016.

وإليكم أبرز الأرقام التي تحققت بعد حصد سارة سمير الفضية.

















أصبحت سارة سمير سادس ممثل لمصر يحصد أكثر من ميدالية واحدة في الأولمبياد، إذ حصدت برونزية في 2016 وفضية في 2024.

سباحة - فريد سميكة 2 (فضية وبرونزية)

رفع أثقال – إبراهيم شمس 2 (ذهبية وبرونزية)

رفع أثقال - عبير عبد الرحمن 2 (فضية وبرونزية)

مصارعة - كرم جابر 2 (ذهبية وفضية)

تايكوندو - هداية ملاك 2 (برونزيتين)

رفع أثقال - سارة سمير 2 (برونزية وفضية)

ورفعت مصر رصيدها لـ 40 ميدالية متنوعة في الأولمبياد من بينها 15 في رفع الأثقال.

كما حققت مصر الميدالية الفضية رقم 12 في تاريخها الأولمبي.

وعلى مستوى الميداليات النسائية في الأولمبياد، أصبح رصيدهن 8 ميداليات.

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وجاء رصيد الميداليات النسائية في الأولمبياد

رفع أثقال - عبير عبد الرحمن – فضية وبرونزية

رفع أثقال - سارة سمير - فضية وبرونزية

تايكوندو - هداية ملاك – برونزيتان

تايكوندو - فريال عبد العزيز - ذهبية

تايكوندو - جيانا فاروق - برونزية