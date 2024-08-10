انتهت كأس الدرع – مانشستر سيتي (1)7-6(1) يونايتد.. تتويج السماوي

السبت، 10 أغسطس 2024 - 16:43

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب ويمبلي في كأس الدرع الخيرية.

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انتهت بفوز سيتي 7-6 بركلات الترجيح

مانويل أكانجي يسجل

جوني إيفانز يهدر

روبن دياز يسجل

ليساندرو مارتينيز يسجل

ماتيوس نونيس يسجل

مكتوميناي يسجل

إيديرسون يسجل

كاسيميرو يسجل

سافينيو يسجل

إيديرسون يتصدى لركلة جادون سانشو

إيرلينج هالاند يسجل

جارنتاشو يسجل

كيفين دي بروين يسجل

ديويجو دالوت يسجل الثانية ليونايتد

أندري أونانا يتصدى لركلة برناردو سيلفا

برونو يحرز الركلة الأولى

إلى ركلات الترجيح

ق 89: جوووول برناردو سيلفا من رأسية بعد عرضية من أوسكار بوب.

ق 82: جوووول أليخاندرو جارناتشو بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 75: القائم ينقذ سيتي من تسديدة راشفورد في القائم بعد عرضية أرضية من جارناتشو.

ق 69: برونو يهدر فرصة بعدما انفرد وخلفه مدافع وحيد من سيتي لكن سدد الكرة بطريقة سيئة.

ق 54: جوووول برونو فيرنانديز من تسديدة مقوسة رائعة لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: تسديدة أرضية من جيريمي دوكو من خارج منطثة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

ق 24: تسديدة قوية من جيمس ماكأتي من داخل منطقة الجزاء ردت من القائم الأيسر.

بداية المباراة

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي الدرع الخيرية جيمس ماكأتي
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