مباشر أولمبياد باريس 2024 – منافسات البعثة المصرية.. مصطفى الضرس يخسر مباراته

السبت، 10 أغسطس 2024 - 10:26

كتب : FilGoal

العلم الأولمبي في لقاء مصر والمغرب - أولمبياد باريس 2024

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمنافسات البعثة المصرية في أولمبياد باريس اليوم السبت 10 أغسطس.

الخماسي الحديث

نهاية مسابقات الخماسي الحديث للسيدات.

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في الترتيب العام ملك تحتل المركز الثامن وتضمن التأهل إلى النهائيات بـ1391 نقطة، فيما ودعت سلمى عبد المقصود المنافسات باحتلالها المركز الـ17 وقبل الأخير بـ108 نقطة.

ملك تنهي السباق في المركز الثامن، وسلمى عبد المقصود المركز الـ14.

الآن بداية سباق الليزر رن.

بعد نهاية سباق الفروسية والسلاح والسباحة، ملك تحتل المركز السابع بـ781 نقطة، وسلمى تتواجد في المركز قبل الأخير بـ488 نقطة.

ملك تنهي سباق السباحة في المركز الثاني.

ملك إسماعيل تبدأ الآن منافسات السباحة لـ200 متر.

سلمى تنهي سباق السباحة في المركز الثاني.

سلمى عبد المقصود تبدأ الآن منافسات السباحة لـ200 متر.

ملك تحتل المركز التاسع حتى الآن بعد نهاية منافسات الفروسية والسلاح، بينما تأتي سلمى في المركز الأخير.

ملك تخسر من الأسترالية.

ملك تواجه الآن الأسترالية جينيفييف رينسبورج.

ملك تنتصر على اللاعبة الألمانية وفي رصيدها الآن 6 نقاط إضافية على الـ210 الأصلية.

ملك تواجه الآن الألمانية ريبيكا لانجريهر.

ملك تنتصر على اللاعبة السويدية.

نتيجة المباراة تنتهي بالتعادل وملك تنتصر لأنها هي من جاءت من النزال من الخارج وتواجه الآن السويدية مارلينا جاويد.

ملك إسماعيل تواجه الأمريكية جيسيكا سافنير في منافسات السلاح.

سلمى تخسر في منافسات السلاح.

سلمى عبد المقصود ستواجه الإيطالية أليس سوتير في منافسات السلاح.

ملك إسماعيل أنهت سباق الفروسية في المركز الـ13 من أصل 18 لاعبة، بينما تم استبعاد سلمى عبد المقصود.

أنهت ملك إسماعيل سباق قفز الحواجز بالخيل بـ286 نقطة لتحل في المركز الـ13.

إقصاء سلمى عبد المقصود من سباق الفروسية بعدما سقطت من على الخيل أثناء سباق قفز بالحواجز بالخيل.

بداية منافسات سلمى عبد المقصود وملك إسماعيل.

10:30 صباحا نصف نهائي منافسات السيدات حيث يتنافس كل من ملك إسماعيل وسلمى عبد المقصود.

المصارعة

مصطفى يخسر بنتيجة 6-2 أمام أليشر يرجالي.

12:55 ظهرا مصطفى الضرس × الكازخي أليشر يرجالي - حرة وزن 97 كجم

رفع الأثقال

5 مساء سارة سمير - وزن 81 كجم

9:30 مساء عبد الرحمن السيد - وزن 102 كجم

نهائي الخماسي الحديث

6:30 مساء نهائي منافسات الرجال - أحمد الجندي

سباحة

8:30 مساء هانا هيكل / ملك طوسون - زوجي الروتين التقني

أولمبياد باريس
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