رفع أثقال - نعمة محمد تعتزل بعمر 21 عاما بعد نهاية مشاركتها في أولمبياد باريس

أعلنت نعمة سعيد الرباعة المصرية اعتزالها منافسات رفع الأثقال بعمر 21 عاما بعد نهاية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024.

وأنهت الربّاعة نعمة سعيد منافسات رفع الأثقال في وزن 71 كجم سيدات في المركز التاسع بأولمبياد باريس 2024.

وقالت نعمة عبر حسابها على "فيسبوك":

"أنا راضية بقضاء ربنا والله يعلم كم حاولت لكن للأسف، وأعتذر لأهلي لم أستطع تحقيق ما تمنوه، والله أعلم كم شعرت بألم لأنم حياتي وسعادتهم بالدنيا لدي".

"أعلم أنه لا يوجد بطل يكون في حالة جيدة طيلة عمره، لكنني حاولت كثيرا ولن أستطيع تقديم أكثر من ذلك، والحمد لله".

"اعتزل عن ممارستي للعبة وهذا ليس ضعف مني وليس انكسارا لأنني أعرف نفسي جيدا، والحمد لله اكتفيت ولا أفضل لوم أحد".

ورفعت نعمة وزن 97 كجم في منافسات الخطف ولم تستطع زيادة رصيدها بمحاولتين غير موفقتين في الثانية والثالثة في 101 و102 كجم.

وفي منافسات النطر رفعت نعمة 120 كجم في المحاولة الأولى ثم زادت لـ 125 كجم في الثانية، ولم تدخل لرفع المحاولة الثالثة.

وكان كريم أبو كحلة قد انسحب من المشاركة بعد تعرضه للإصابة. (طالع التفاصيل)

من هي نعمة سعيد؟