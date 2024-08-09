مباشر كأس مصر - المصري (3)-(1) البنك الأهلي.. الثاااالث
الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 21:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كأس مصر بين المصري والبنك الأهلي في دور الـ 16.
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ق 101 جووول ثالث من ميدو جابر على يمين الحارس
ق 98 ركلة جزاء بلمسة يد جديدة على البنك الأهلي
ق 86 جووول رأسية تشتيت من عاصم صلاح يقتنصها صلاح محسن ويسجل الثاني
ق 83 جووول التعادل من بركلة جزاء سددها ميدو جابر على يسار الحارس
ق 82 الحكم يقرر احتساب ركلة الجزاء وإنذار لأمير مدحت
ق 80 ركلة جزاء؟ تقنية الفيديو تراجع لمسة يد على أمير مدحت داخل منطقة البنك الأهلي
ق 58 إلغاء الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو
ق 54 جووول ركلة حرة يهيئها صلاح محسن بصدره ليسجل ميدو جابر التعادل
ق 20 جووول أول للبنك من كريم بامبو بعد عرضية من أحمد مدبولي
بداية المباراة
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