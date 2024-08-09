مباشر كأس مصر - المصري (3)-(1) البنك الأهلي.. الثاااالث

في مدينة النجوم.. الأهلي يعلن ضم يحيى عطية الله

بعد قرار الأهلي.. مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول لائحة عقوبات عدم المشاركة في كأس مصر

كأس مصر - الأول في التاريخ.. المصري يقلب الطاولة على البنك الأهلي ويتأهل لربع النهائي

في الجول يكشف صيغة تعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله

الاعتذار عن عدم استكمال الكأس وقمصان يكمل الدوري.. الأهلي يعلن قرارات اجتماع الخطيب وكولر

تشكيل كأس مصر - الشامي يقود هجوم المصري.. وبامبو في مقدمة البنك الأهلي

خبر في الجول - لأكثر من 4 ساعات.. اجتماع حاسم بين الخطيب وكولر

خبر في الجول - اشتباه في إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي