استراحة نهائي الأولمبياد - إسبانيا (3)-(1) فرنسا.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 18:51

كتب : FilGoal

مارك بوبيل - أوزباكستان الأولمبي - إسبانيا الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إسبانيا ضد فرنسا في نهائي أولمبياد باريس 2024.

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استراحة

ق 45+2: تيناس ينقذ مرمى إسبانيا من رأسية ماتيتا.

ق 28: جوووول أليكس باينا من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة.

ق 25: جوووول لوبيز بعد تسديدة عقب ارتداد الكرة من حارس المرمى.

ق 18: جوووول فيرمين لوبيز بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء من اللمسة الأولى.

ق 12: جوووول إنزو ميلو بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن لم يتمكن أرناو تيناس حارس مرمى إسبانيا من إمساك الكرة وسكنت الشباك بخطأ فادح.

بداية المباراة

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