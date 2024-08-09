انتهت نهائي الأولمبياد - إسبانيا (5)-(3) فرنسا.. الميدالية الذهبية للماتادور

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 18:51

كتب : FilGoal

إسبانيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إسبانيا ضد فرنسا في نهائي أولمبياد باريس 2024.

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انتهت

ق 120+1: جوووول سيرجيو كاميو من صناعة تيناس حارس المرمى بعدما وضعه في موقف انفراد وتمكن من تسجيل الهدف الخامس.

بداية الشوط الثاني الإضافي

نهاية الشوط الأول الإضافي

ق 100: جوووول سيرجيو كاميو بعد انفراد بالمرمى.

بداية الشوط الإضافي الأول

إلى الأشواط الإضافية

ق 90+5: العارضة تنقذ تتويج إسبانيا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 90+2: جووول ماتيتا من نقطة الجزاء.

ق 90+1: ضربة جزاء لصالح فرنسا.

ق 90: العودة إلى تقنية الفيديو في شك لركلة جزاء لفرنسا

ق 79: جوووول ميشيل أوليسيه من ضربة حرة مباشرة.

ق 72: تيناس ينقذ إسبانيا بتصدي رائع من تسديدة كونيه الأرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 57: رأسية من كونيه ترتطم في العارضة

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 45+2: تيناس ينقذ مرمى إسبانيا من رأسية ماتيتا.

ق 28: جوووول أليكس باينا من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة.

ق 25: جوووول لوبيز بعد تسديدة عقب ارتداد الكرة من حارس المرمى.

ق 18: جوووول فيرمين لوبيز بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء من اللمسة الأولى.

ق 12: جوووول إنزو ميلو بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن لم يتمكن أرناو تيناس حارس مرمى إسبانيا من إمساك الكرة وسكنت الشباك بخطأ فادح.

بداية المباراة

إسبانيا فرنسا أولمبياد باريس باريس 2024
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