انتهت نهائي الأولمبياد - إسبانيا (5)-(3) فرنسا.. الميدالية الذهبية للماتادور

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إسبانيا ضد فرنسا في نهائي أولمبياد باريس 2024.

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انتهت

ق 120+1: جوووول سيرجيو كاميو من صناعة تيناس حارس المرمى بعدما وضعه في موقف انفراد وتمكن من تسجيل الهدف الخامس.

بداية الشوط الثاني الإضافي

نهاية الشوط الأول الإضافي

ق 100: جوووول سيرجيو كاميو بعد انفراد بالمرمى.

بداية الشوط الإضافي الأول

إلى الأشواط الإضافية

ق 90+5: العارضة تنقذ تتويج إسبانيا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 90+2: جووول ماتيتا من نقطة الجزاء.

ق 90+1: ضربة جزاء لصالح فرنسا.

ق 90: العودة إلى تقنية الفيديو في شك لركلة جزاء لفرنسا

ق 79: جوووول ميشيل أوليسيه من ضربة حرة مباشرة.

ق 72: تيناس ينقذ إسبانيا بتصدي رائع من تسديدة كونيه الأرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 57: رأسية من كونيه ترتطم في العارضة

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 45+2: تيناس ينقذ مرمى إسبانيا من رأسية ماتيتا.

ق 28: جوووول أليكس باينا من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة.

ق 25: جوووول لوبيز بعد تسديدة عقب ارتداد الكرة من حارس المرمى.

ق 18: جوووول فيرمين لوبيز بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء من اللمسة الأولى.

ق 12: جوووول إنزو ميلو بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن لم يتمكن أرناو تيناس حارس مرمى إسبانيا من إمساك الكرة وسكنت الشباك بخطأ فادح.

بداية المباراة