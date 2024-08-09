انتهت نهائي الأولمبياد - إسبانيا (5)-(3) فرنسا.. الميدالية الذهبية للماتادور
الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إسبانيا ضد فرنسا في نهائي أولمبياد باريس 2024.
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انتهت
ق 120+1: جوووول سيرجيو كاميو من صناعة تيناس حارس المرمى بعدما وضعه في موقف انفراد وتمكن من تسجيل الهدف الخامس.
بداية الشوط الثاني الإضافي
نهاية الشوط الأول الإضافي
ق 100: جوووول سيرجيو كاميو بعد انفراد بالمرمى.
بداية الشوط الإضافي الأول
إلى الأشواط الإضافية
ق 90+5: العارضة تنقذ تتويج إسبانيا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 90+2: جووول ماتيتا من نقطة الجزاء.
ق 90+1: ضربة جزاء لصالح فرنسا.
ق 90: العودة إلى تقنية الفيديو في شك لركلة جزاء لفرنسا
ق 79: جوووول ميشيل أوليسيه من ضربة حرة مباشرة.
ق 72: تيناس ينقذ إسبانيا بتصدي رائع من تسديدة كونيه الأرضية من داخل منطقة الجزاء.
ق 57: رأسية من كونيه ترتطم في العارضة
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 45+2: تيناس ينقذ مرمى إسبانيا من رأسية ماتيتا.
ق 28: جوووول أليكس باينا من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة.
🇪🇸⚽️ أليخاندرو باينا رودريغيز يسجل الهدف الثالث للإسبان من ركلة حرة مباشرة #الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/0LfrIOvmUr— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 9, 2024
ق 25: جوووول لوبيز بعد تسديدة عقب ارتداد الكرة من حارس المرمى.
الإسباني فيرمين لوبيز يسجل هدفه الثاني في شباك منتخب فرنسا 🔥🔥🔥⚽️🇪🇸#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/BPxCIbIjvy— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 9, 2024
ق 18: جوووول فيرمين لوبيز بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء من اللمسة الأولى.
منتخب لاروخا يعادل النتيجة سريعاً عن طريق فيرمين لوبيز 🇪🇸⚽️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/AC2cw7tgfP— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 9, 2024
ق 12: جوووول إنزو ميلو بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن لم يتمكن أرناو تيناس حارس مرمى إسبانيا من إمساك الكرة وسكنت الشباك بخطأ فادح.
إنزو ميلوت يفتتح التسجيل لمنتخب الديوك 🇫🇷⚽️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/bx9Ulbochw— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 9, 2024
بداية المباراة