تقارير فرنسية: احتجاز مصارع مصري في حالة سُكر بسبب التحرش الجنسي

كشفت تقارير فرنسية عن احتجاز مصارع من البعثة المصرية في أولمبياد باريس بسبب التحرش.

وكشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية عن احتجاز مصارع بتهمة التحرش الجنسي وتم فتح تحقيقا في الأمر.

وأكدت قناتي بي إف إم وراديو مونت كارلو الواقعة باحتجاز اللاعب في قسم الدائرة 13 في باريس.

وأشار التقرير إلى لعب المصارع المصري منافساته بالفعل وتم ضبطه في حالة سُكر والتحرش بإمرأة أثناء مغادرته مقهى الساعة 4:30 فجرا.

وتقدمت الضحية بشكوى وفتحت النيابة العامة بباريس تحقيقا في هذه القضية المنوطة بالدائرة الثالثة للشرطة القضائية.

ولم يذكر التقرير الفرنسي اسم المصارع المصري لكن تم التلميح بتاريخ ميلاده في مارس 1998.

وكشف التقرير أن حالة المصارع المصري ليست الأولى إذ تم احتجاز والد لاعبة الجودو الكرواتية باريرا ماتيتش إلى مقر مركز الشرطة في الدائرة السابعة بباريس.

واتهم والد اللاعبة الكرواتية بتقبيل متطوعة بالقوة.

كما تم ضبط الأسترالي توماس كريج لاعب الهوكي بعد ضبطه وهو يشتري كوكاكيين من تاجر قاصر.