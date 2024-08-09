مباشر أولمبياد باريس – منافسات البعثة المصرية.. خروج سيف عيسى في مفاجأة كبرى

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمنافسات البعثة المصرية اليوم الجمعة 9 أغسطس في أولمبياد باريس 2024.

وتأتي منافسات اليوم كالآتي:

تايكوندو

أية شحاتة × البلجيكية سارة شعاري (المصنفة الأولى عالميا) الساعة 3:55 عصرا

نهاية الجولة الفاصلة بفوز أية شحاتة 4-1 والتأهل إلى ربع النهااااائي.

نهاية الفترة الثانية بفوز آية شحاتة 2-0 واللجوء للجولة الفاصلة

خسارة الجولة الأولى 0-1 لصالح اللاعبة الإسبانية

انطلاق المباراة

أية شحاتة × الإسبانية سيسيليا بورجوس - ثمن نهائي وزن 67 كجم

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سيف عيسى يودع في مفاجأة كبرى بالخسارة 2-0 في الجولات

خسارة الجولة الأولى 5-6

انطلاق المباراة

سيف عيسى × الدنماركي إدي هرنيك - ثمن نهائي وزن 80 كجم

غطس

رامز ضياء ينهي منافسات الغطس 10 متر منصة ثابتة في المركز 26 والأخير برصيد 266.95 نقطة

نهاية المحاولة الرابعة بنتيجة 194.60 نقطة في المركز الأخير.

نهاية المحاولة الأولى بنتيجة 54.40 نقطة.

انطلاق المنافسات

رامز ضياء - تصفيات 10م منصة ثابتة

جمباز

نهاية منافسات الجمباز الإيقاعي وحققت لاعبات مصر إجمالي 55.900 نقطة في المركز الـ14 والأخير.

نهاية العرض المصري الأول والحصول على 30.850 نقطة (المركز 12 من 14)

انطلاق المنافسات ويتأهل أول 8 منتخبات فقط

فرق جمباز إيقاعي - منتخب السيدات

المصارعة

خسارة عمرو رضا بعدم التكافؤ 14-4

انطلاق المباراة

عمرو رضا × الصيني لو فينج - ثمن نهائي 74 كجم

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خسارة ضياء جودة 4-0

انطلاق المباراة

ضياء جودة × جيورجي ميشفيلديشفيلي - ثمن نهائي وزن 125 كجم

الخماسي الحديث

انطلاق المنافسات

أحمد الجندي - نصف نهائي منافسات الفروسية والسباحة والليزر رن (2 ظهرا)

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مهند شعبان - نصف نهائي منافسات الفروسية والسباحة والليزر رن (6 مساء)

رفع الأثقال

كريم أبو كحلة - وزن 89 كجم (4 عصرا )

نعمة سعيد - وزن 71 كجم (8:30 مساء

سباحة

هانا هيكل / ملك طوسون - زوجي الروتين التقني (8:30 مساء)