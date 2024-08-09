مباشر أولمبياد باريس – منافسات البعثة المصرية.. انطلاق مشاركة مهند شعبان بالخماسي الحديث

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 10:41

كتب : FilGoal

العلم الأولمبي في لقاء مصر والمغرب - أولمبياد باريس 2024

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمنافسات البعثة المصرية اليوم الجمعة 9 أغسطس في أولمبياد باريس 2024.

وتأتي منافسات اليوم كالآتي:

الخماسي الحديث

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أحمد الجندي يتأهل برقم قياسي أولمبي بعد جمع 1516 نقطة ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى. (التفاصيل من هنا)

الجندي يتقدم للمركز الخامس بالترتيب العام بعد منافسات السباحة بإجمالي 823 نقطة

أحمد الجندي ينهي منافسات الجولات الإضافية من السلاح في المركز السابع من 18 في المجموعة الأولى بإجمالي 512 نقطة

بعد منافستي السلاح والفروسية أحمد الجندي يتواجد في المركز السادس برصيد 512 نقطة

انطلاق المنافسات

يتأهل أول 9 متنافسين فقط إلى النهائي من المجموعة الأولى عقب ختام نصف النهائي مساء اليوم

أحمد الجندي - نصف نهائي منافسات الفروسية والسباحة والليزر رن

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انطلاق المنافسات

مهند شعبان - نصف نهائي منافسات الفروسية والسباحة والليزر رن

رفع الأثقال

انسحاب كريم أبو كحلة بسبب الإصابة

محاولة ثالثة غير ناجحة لكريم وسقط مصابا مرة أخرى وهو يتألم بشدة.

محاولة ثانية غير ناجحة لكريم برفع ثقل 170 كجم وسقط مصابا في يده اليمنى.

محاولة أولى ناجحة في الخطف برفع ثقل 165 كجم

انطلاق المنافسات

كريم أبو كحلة - وزن 89 كجم

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نعمة سعيد - وزن 71 كجم (8:30 مساء

تايكوندو

نهاية الفترة الثانية لصالح المصنفة الأولى عالميا 1-0.. ثم خسارة فرصة الترضية (التفاصيل من هنا)

نهاية الفترة الأولى لصالح البلجيكية رغم التعادل السلبي

انطلاق المباراة

أية شحاتة × البلجيكية سارة شعاري (المصنفة الأولى عالميا)

نهاية الجولة الفاصلة بفوز أية شحاتة 4-1 والتأهل إلى ربع النهااااائي.

نهاية الفترة الثانية بفوز آية شحاتة 2-0 واللجوء للجولة الفاصلة

خسارة الجولة الأولى 0-1 لصالح اللاعبة الإسبانية

انطلاق المباراة

أية شحاتة × الإسبانية سيسيليا بورجوس - ثمن نهائي وزن 67 كجم

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وخسارة فرصة الترضية.. (التفاصيل من هنا)

سيف عيسى يودع في مفاجأة كبرى بالخسارة 2-0 في الجولات

خسارة الجولة الأولى 5-6

انطلاق المباراة

سيف عيسى × الدنماركي إدي هرنيك - ثمن نهائي وزن 80 كجم

غطس

رامز ضياء ينهي منافسات الغطس 10 متر منصة ثابتة في المركز 26 والأخير برصيد 266.95 نقطة (التفاصيل من هنا)

نهاية المحاولة الرابعة بنتيجة 194.60 نقطة في المركز الأخير.

نهاية المحاولة الأولى بنتيجة 54.40 نقطة.

انطلاق المنافسات

رامز ضياء - تصفيات 10م منصة ثابتة

جمباز

نهاية منافسات الجمباز الإيقاعي وحققت لاعبات مصر إجمالي 55.900 نقطة في المركز الـ14 والأخير. (التفاصيل من هنا)

نهاية العرض المصري الأول والحصول على 30.850 نقطة (المركز 12 من 14)

انطلاق المنافسات ويتأهل أول 8 منتخبات فقط

فرق جمباز إيقاعي - منتخب السيدات

المصارعة

خسارة عمرو رضا بعدم التكافؤ 14-4

انطلاق المباراة

عمرو رضا × الصيني لو فينج - ثمن نهائي 74 كجم

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خسارة ضياء جودة 4-0

انطلاق المباراة

ضياء جودة × جيورجي ميشفيلديشفيلي - ثمن نهائي وزن 125 كجم

سباحة توقيعية

هانا هيكل / ملك طوسون - زوجي الروتين التقني (8:30 مساء)

أولمبياد باريس أحمد الجندي سيف عيسى
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