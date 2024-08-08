انتهت في الدوري المصري – سموحة (0)-(1) الأهلي.. الـ 44 للأحمر

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 20:50

كتب : FilGoal

الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سموحة والأهلي التي تقام في ملعب برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري المصري.

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ق 95 جووول محمد مجدي أفشة يسجل الهدف بتسديدة رائعة

ق 68 محمد سعيد بدلا من طارق علاء

ق 67 كريم وليد وأحمد عبد القادر بدلا من أكرم توفيق وحسين الشحات

ق55 وسام أبو علي يسدد ولكن بجوار القائم

ق 52 وسام أبو علي يسدد ركلة حرة ولكن في الحائط البشري

ق 46 عمر كمال ومحمد مجدي أفشة بدلا من إمام عاشور وخالد عبد الفتاح

استراحة

ق 43 حسام حسن يسدد والشناوي يبعدها

ق 38 حمدي علاء بدلا من دوكو دودو

ق 34 إمام عاشور يهدر الأول بتسديدة سيئة

ق 27 رضا سليم يسدد ولكن الهاني يتصدى مجددا

ق 14 الهاني سليمان يمنع الهدف الأول من حسين الشحات

ق 13 محمد هاني بدلا من كريم فؤاد.. إصابة وبكاء

ق 9 إصابة كريم فؤاد

ق 8 حسين الشحات يسدد والهاني يتصدى

بداية المباراة

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الأهلي سموحة الدوري المصري
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