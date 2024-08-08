انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) زد.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام زد.

ويلعب الزمالك أمام زد في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 52 نقطة من 31 مباراة، بفارق المواجهات المباشرة عن المصري الثالث الذي لعب مباراة أكثر.

بينما يحتل زد المركز السابع برصيد 47 نقطة من 30 مباراة.

لمتابعة مباراة الزمالك دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق90 محمد عاطف يسجل الهدف الأول بعد تسديدة متقنة

ق79 عرضية خطيرة من سيد عبد الله لاعب الزمالك يبعدها عمرو حسام حارس مرمى زد

ق71 تسديدة صاروخية من ناصر ماهر تمر بجوار مرمى زد

ق60 تسديدة قوية من مصطفى زيكو لاعب زد يتصدى لها محمود الشناوي حارس الزمالك ببراعة.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق37 تبديل اضطراري بخروج مصطفى شلبي للإصابة ودخول محمد عاطف

ق36 عرضية متقنة من عمر جابر وراسية من سيف الجزيري تمر أعلى المرمى

ق20 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح نادي زد عن طريق زيكو لكنها مرت بجوار المرمى.

ق10 تسديدة صاروخية من سيف فاروق جعفر تمر أعلى المرمى بقليل

انطلاق المباراة