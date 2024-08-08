مباشر كأس مصر-بيراميدز (1)-(0) أبو قير للأسمدة..الجونة(0)-(0) الترسانة.. التعادل يضيع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات دور الـ16 من منافسات كأس مصر.

ويلعب بيراميدز ضد أبو قير للأسمدة بعد قليل ضمن ثمن نهائي كأس مصر.

فيما يواجه الجونة نظيره الترسانة ضمن منافسات الدور ذاته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيراميدز × أبو قير للأسمدة

لمتابعة مباراة بيرايمدز ضد أبو قير للأسمدة من هنا

ق62 انفراد تام من مهاجم بيراميدز وتصدي رائع من أحمد الشناوي

ق46 عرضية خطيرة من محمد حمدي يتابعها مصطفى فتحي لكن الفرصة تضيع بغرابة.

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق32 مصطفى فتحي يسجل الهدف الثاني لنادي بيراميدز بمهاراة رائعة داخل منطقة الجزاء لكن حكم المنباراة يلغيه بداعي التسلل.

ق28 مروان حمدي يسجل الهدف لنادي بيراميدز

ق8 محاولة هجومية أولى لنادي بيراميدز بعد عرضية خطيرة من مروان حمدي يبعدها دفاع أبو قير للأسمدة قبل وصولها لمصطفى فتحي

انطلاق المباراة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الترسانة × الجونة

لمتابعة مباراة الترسانة ضد الجونة من هنا.

ق50 مرور رائع من الجهة اليسري من جناح الترسانة وتسديدة قوية تمر أعلى المرمى

ق46 تصدي رائع من حارس الترسانة بعد انفراد تام من أيمن موكا

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق35 تسديدة قوية من رضا صلاح لاعب الجونة تمر أعلى المرمى

ق15 القائم يحرم أيمن موكا من تسجيل الهدف الاول لنادي الجونة