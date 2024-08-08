مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. انطلاق السلاح بالخماسي الحديث

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 10:20

كتب : محمد سمير

أحمد الجندي - لاعب الخماسي الحديث

تستأنف مشاركات البعثة المصرية في أولمبياد باريس اليوم الخميس 8 أغسطس 2024.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:

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الخماسي الحديث

انطلاق منافسات السلاح

أحمد الجندي ومهند شعبان - منافسات السلاح

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ملك إسماعيل وسلمى أيمن - منافسات السلاح (3:30 عصرا)

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تايكوندو

انتهاء المباراة بخسارة أحمد نصار 0-2 في انتظار فرصة الترضية (التفاصيل من هنا)

نهاية الجولة الثانية 3-2 لصالح لاعب فرنسا

نهاية الجولة الأولى لصالح لاعب فرنسا 8-5

انطلاق المباراة

أحمد نصار × الفرنسي سليمان ألافيليبي - ثمن نهائي وزن 68 كجم

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الجمباز

نهاية عرض الطوق بتحقيق 28.700 نقطة (المركز 20)

انطلاق المنافسات ويتأهل أول 10 لاعبات إلى النهائي

علياء صالح - فردي الإيقاعي

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مصارعة حرة

خسارة جمال عبد الناصر أمام كروز بنتيجة 4-1

جمال عبد الناصر × داريان كروز - وزن 57 كجم

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دراجات

يوسف زكي - سباق أومنيوم (6 مساء)

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كرة قدم

مصر × المغرب - مباراة البرونزية (6 مساء)

باريس 2024 أولمبياد باريس ملخص منافسات البعثة المصرية
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