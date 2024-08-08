مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. انطلاق السلاح بالخماسي الحديث
الخميس، 08 أغسطس 2024 - 10:20
كتب : محمد سمير
تستأنف مشاركات البعثة المصرية في أولمبياد باريس اليوم الخميس 8 أغسطس 2024.
وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.
ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:
الخماسي الحديث
انطلاق منافسات السلاح
أحمد الجندي ومهند شعبان - منافسات السلاح
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ملك إسماعيل وسلمى أيمن - منافسات السلاح (3:30 عصرا)
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تايكوندو
انتهاء المباراة بخسارة أحمد نصار 0-2 في انتظار فرصة الترضية (التفاصيل من هنا)
نهاية الجولة الثانية 3-2 لصالح لاعب فرنسا
نهاية الجولة الأولى لصالح لاعب فرنسا 8-5
انطلاق المباراة
أحمد نصار × الفرنسي سليمان ألافيليبي - ثمن نهائي وزن 68 كجم
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الجمباز
نهاية عرض الطوق بتحقيق 28.700 نقطة (المركز 20)
انطلاق المنافسات ويتأهل أول 10 لاعبات إلى النهائي
علياء صالح - فردي الإيقاعي
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مصارعة حرة
خسارة جمال عبد الناصر أمام كروز بنتيجة 4-1
جمال عبد الناصر × داريان كروز - وزن 57 كجم
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دراجات
يوسف زكي - سباق أومنيوم (6 مساء)
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كرة قدم
مصر × المغرب - مباراة البرونزية (6 مساء)