الأكثر تتويجا - سيراميكا كليوباترا بطلا لكأس الرابطة بالفوز على طلائع الجيش

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 22:59

كتب : FilGoal

جون إيبوكا - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

بات سيراميكا كليوباترا الفريق الأكثر تتويجا بلقب كأس الرابطة.

وفاز سيراميكا كليوباترا على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية للمسابقة.

سيراميكا كليوباترا حصل على اللقب الثاني على التوالي من أصل 3 نسخ للمسابقة.

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فيما حصل مودرن سبورت بمساه القديم "فيوتشر" على لقب النسخة الأولى من كأس الرابطة.

وسجل جون إيبوكا في الدقيقة 13 ومحمد توني في الدقيقة 71 وأحمد بلحاج في الدقيقة 76، أهداف سيراميكا.

بينما سجل كريم طارق هدف طلائع الجيش الوحيد في المباراة عند الدقيقة 43.

ويحمل سيراميكا كليوباترا لقب كأس الرابطة من الموسم الماضي، وتأهل للنهائي بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

بينما تأهل طلائع الجيش للنهائي بعد الفوز على المصري.

وحجز سيراميكا كليوباترا مقعدا في النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي بصفته بطلا لكأس الرابطة.

وصف المباراة

بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بضغط هجومي على مرمى طلائع الجيش بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسجل جون إيبوكا الهدف الأول بعد هجمة منظمة من لاعبي سيراميكا كليوباترا بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها صديق أوجولا بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إيبوكا بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى في الدقيقة 13.

وعدل طلائع الجيش النتيجة بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد عبد الرحمن إلى داخل منطقة الجزاء تمكن كريم طارق من السيطرة عليها بشكل جيد ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 43.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أحمد عبد الرحمن لاعب طلائع الجيش بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة نتيجة تدخل عنيف على لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 61.

وبعد هجمة منظمة من لاعبي سيراميكا كليوباترا بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها محمد توني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى معلنا عن الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وجاء الهدف الثالث بعد تسديدة قوية عن طريق أحمد قندوسي ارتدت من العارضة العلوية للمرمى إلى صديق أوجولا الذي تمكن من السيطرة على الكرة ثم هيأها لزميله أحمد بلحاج الذي سدد مباشرة إلى داخل الشباك في الزاوية اليمنى في الدقيقة 76.

وكاد محمد إبراهيم أن يسجل الهدف الرابع لسيراميكا كليوباترا لكن محمد شعبان حارس طلائع الجيش أبعد الكرة ببراعة.

سيراميكا كليوباترا طلائع الجيش كأس الرابطة
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