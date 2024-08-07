تعرف على أحمد عابدين وريندروف اللذين قد يشاركا مع الأهلي ضد سموحة

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 22:56

كتب : FilGoal

أحمد عابدين - الأهلي

شهدت قائمة الأهلي المستدعاة للقاء سموحة تواجد لاعبين جديدين فيها وهما أحمد عابدين وريندورف أدوم سارباه، فمن هما؟

ريندورف أدوم سارباه

النادي : الأهلي

أحمد عابدين

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستعد الأهلي للقاء سموحة في ملعب برج العرب غدا الخميس في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة وحال انتصاره بالمباراة سيتوج بلقب الدوري رسميا قبل ثلاث مباريات على نهاية المسابقة.

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أما سموحة فيأتي خامسا بـ48 نقطة من 31 مباراة خاضها.

فمن هما الثنائي الشاب الجديد في القائمة؟

أحمد عابدين

يلعب كمدافع وهو من مواليد 2006 ومن ناشئي الأهلي.

وتم تصعيده لفريق 2005 ويملك مقومات مميزة وكان أحد عناصر منتخب 2006، مع محمد وهبة وتواجد في بطولة شمال إفريقيا وكأس الأمم الإفريقية للشباب.

جاء ذلك بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب خلال الفترة الماضية، التي انضم خلالها لتدريبات الفريق الأول ومشاركته في معسكر الإمارات في بداية العام الجاري.

واستحق إشادة الجهاز الفني لما يتمتع به من قدرات فنية وبدنية عالية.

ووقع على عقد يربطه بالنادي لخمس سنوات مقبلة.

ريندورف

يشغل مركز الوسط المدافع وكان يلعب لنادي شيتا الغاني الذي يقبع في الدرجة الثانية محليا، ويلعب بقدمه اليسرى، وطوله 190 سم وسبق له اللعب لمنتخب غانا للشباب.

وفي شهر مارس الماضي سجل ريندورف أول أهدافه مع فريق الشباب للأهلي في بطولة منطقة القاهرة مواليد 2006 أمام الأسواق الحرة.

الأهلي ريندروف أحمد عابدين سموحة
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