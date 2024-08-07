مباشر أولمبياد باريس - مصر (12)-(8) إسبانيا.. ربع نهائي كرة اليد
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 10:25
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام إسبانيا في ربع نهائي منافسات أولمبياد باريس.
ويسعى منتخب الفراعنة لتكرار إنجاز طوكيو بالوصول إلى المربع الذهبي.
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الشوط الثاني
ق30 محمد علي يواصل التألق ونهاية الشوط بتقدم مصر 12-8
ق29 سند يهدر رمية جزائية ثم يسجلها والتقدم 11-8
ق27 التقدم لا يزال مصريا بنتيجة 9-8
ق25 إيقاف دقيقتين لإبراهيم المصري وإسبانيا تقلص الفارق 7-8
ق20:20 سند يهدر انفرادا وتقدم الفراعنة لا يزال 8-6
ق17:45 سيف الدرع يتقدم لمنتخب مصر 6-5
ق15:30 التعادل 5-5 وإصابة يحيى خالد بجانب مهاب سعيد
ق14 إصابة مهاب سعيد وخروجه
ق13:40 تراجع مصري وأول تقدم لإسبانيا 5-4
ق11:50 محمد علي يتصدى لـ 5 من 7 تسديدات
ق10:30 محمد علي يواصل التألق والدرع يرد بالتقدم 4-2
ق10 تقدم مصر 3-2 بعد هدف بكار
ق6:45 هدف أول في المباراة عن طريق يحيى الدرع
ق5 تعادل سلبي حتى الآن
ق1:45 محمد علي يتصدى
انطلاق المباراة