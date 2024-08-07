مباشر أولمبياد باريس - مصر (12)-(8) إسبانيا.. ربع نهائي كرة اليد

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 10:25

كتب : FilGoal

أولمبياد باريس

يلعب منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام إسبانيا في ربع نهائي منافسات أولمبياد باريس.

ويسعى منتخب الفراعنة لتكرار إنجاز طوكيو بالوصول إلى المربع الذهبي.

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الشوط الثاني

ق30 محمد علي يواصل التألق ونهاية الشوط بتقدم مصر 12-8

ق29 سند يهدر رمية جزائية ثم يسجلها والتقدم 11-8

ق27 التقدم لا يزال مصريا بنتيجة 9-8

ق25 إيقاف دقيقتين لإبراهيم المصري وإسبانيا تقلص الفارق 7-8

ق20:20 سند يهدر انفرادا وتقدم الفراعنة لا يزال 8-6

ق17:45 سيف الدرع يتقدم لمنتخب مصر 6-5

ق15:30 التعادل 5-5 وإصابة يحيى خالد بجانب مهاب سعيد

ق14 إصابة مهاب سعيد وخروجه

ق13:40 تراجع مصري وأول تقدم لإسبانيا 5-4

ق11:50 محمد علي يتصدى لـ 5 من 7 تسديدات

ق10:30 محمد علي يواصل التألق والدرع يرد بالتقدم 4-2

ق10 تقدم مصر 3-2 بعد هدف بكار

ق6:45 هدف أول في المباراة عن طريق يحيى الدرع

ق5 تعادل سلبي حتى الآن

ق1:45 محمد علي يتصدى

انطلاق المباراة

أولمبياد باريس منتخب مصر إسبانيا كرة يد
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