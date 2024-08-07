مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. نهاية مسابقة الكاياك

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 10:17

كتب : محمد سمير

سما أحمد - كانوي كاياك

تستأنف مشاركات البعثة المصرية في أولمبياد باريس اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:

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المصارعة

محمد كيشو × هارسان جافاروف (المصنف الأول عالميا) - ثمن النهائي (12:30 ظهرا)

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محمود متولي × نور سلطان تورسينوف - ثمن النهائي (12:30 ظهرا)

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محمد جبر - مباراة الميدالية البرونزية (8:25 مساء)

الغطس

مها عامر - تصفيات 3م سلم متحرك (4 عصرا)

الكانوي والكاياك

سما فاروق تنهي مرحلة التصفيات بمسابقة 500 متر كاياك في المركز السابع والأخير بزمن دقيقتين و18 ثانية

تنتقل سما فاروق إلى مرحلة ربع النهائي بين غير المتأهلين لنصف النهائي من مرحلة التصفيات.

سما فاروق - تصفيات فردي 500م كاياك

كرة يد

مصر × إسبانيا - ربع النهائي (10:30 صباحا)

السباحة التوقيعية

منافسات الفرق - اليوم الختامي (8:30 مساء)

أولمبياد باريس المصارعة اليد
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