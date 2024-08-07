مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. محمد جبر وفرصة حصد الميدالية البرونزية

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 10:17

كتب : محمد سمير

محمد جبر - مصارعة رومانية

تستأنف مشاركات البعثة المصرية في أولمبياد باريس اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:

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المصارعة

محمد جبر - مباراة الميدالية البرونزية (8:25 مساء)

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محمد كيشو × هارسان جافاروف (المصنف الأول عالميا) - ثمن النهائي

بداية المواجهة

كيشو يخسر بنتيجة 9-0 وينتظر وصول اللاعب الأذربيجاني للنهائي من أجل اللعب على الميدالية البرونزية. (طالع التفاصيل)

الأوكراني بارفيز ناسيبوف يفوز على الأذربيجاني هاسرات جافاروف -الذي تفوق على كيشو بدور الـ 16- في المصارعة الرومانية وزن 67 كجم في نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

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محمد متولي × نور سلطان تورسينوف - ثمن النهائي

بداية مواجهة محمد متولي.

خسارة متولي بنتيجة 10-1. (طالع التفاصيل)

خسارة فرصة الترضية بعد خروج نور سلطان من ربع النهائي

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الغطس

مها تنهي المنافسات في المركز ولا تتأهل للدور النهائي. (طالع التفاصيل)

المحاولة الرابعة بنتيجة 31.50 لتحقق إجمالي 200.70 نقطة.

المحاولة الثالثة والأفضل بنتيجة 66.00 لتحقق إجمالي 169.20 نقطة. (المركز 17)

المحاولة الثانية بنتيجة 46.50 لتحقق إجمالي 103.20 نقطة. (المركز 22)

مها عامر تنهي المحاولة الأولى بنتيجة 56.70 نقطة (المركز 18)

انطلاق المنافسات.. ويتأهل أول 18 لاعبة إلى نصف النهائي.

مها عامر - تصفيات 3م سلم متحرك

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الكانوي والكاياك

سما فاروق تحتل المركز الأخير بمنافسات سباق ربع النهائي بزمن دقيقتين و14 ثانية. (طالع التفاصيل)

سما فاروق تنهي مرحلة التصفيات بمسابقة 500 متر كاياك في المركز السابع والأخير بزمن دقيقتين و18 ثانية

تنتقل سما فاروق إلى مرحلة ربع النهائي بين غير المتأهلين لنصف النهائي من مرحلة التصفيات.

سما فاروق - تصفيات فردي 500م كاياك

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كرة يد

خسارة مصر أمام إسبانيا 29-28 في ربع النهائي. (طالع التفاصيل)

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السباحة التوقيعية

منافسات الفرق - اليوم الختامي (8:30 مساء)

أولمبياد باريس المصارعة اليد
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