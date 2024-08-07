مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. سما فاروق تودع

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 10:17

كتب : محمد سمير

سما أحمد - كانوي كاياك

تستأنف مشاركات البعثة المصرية في أولمبياد باريس اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:

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المصارعة

محمد كيشو × هارسان جافاروف (المصنف الأول عالميا) - ثمن النهائي (12:30 ظهرا)

بداية المواجهة

كيشو يخسر بنتيجة 9-0 وينتظر وصول اللاعب الأذربيجاني للنهائي من أجل اللعب على الميدالية البرونزية.

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محمد متولي × نور سلطان تورسينوف - ثمن النهائي (12:30 ظهرا)

بداية مواجهة محمد متولي.

خسارة متولي بنتيجة 10-1.

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محمد جبر - مباراة الميدالية البرونزية (8:25 مساء)

الغطس

مها عامر - تصفيات 3م سلم متحرك (4 عصرا)

الكانوي والكاياك

سما فاروق تحتل المركز الأخير بمنافسات سباق ربع النهائي بزمن دقيقتين و14 ثانية.

سما فاروق تنهي مرحلة التصفيات بمسابقة 500 متر كاياك في المركز السابع والأخير بزمن دقيقتين و18 ثانية

تنتقل سما فاروق إلى مرحلة ربع النهائي بين غير المتأهلين لنصف النهائي من مرحلة التصفيات.

سما فاروق - تصفيات فردي 500م كاياك

كرة يد

خسارة مصر أمام إسبانيا 29-28 في ربع النهائي.

السباحة التوقيعية

منافسات الفرق - اليوم الختامي (8:30 مساء)

أولمبياد باريس المصارعة اليد
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